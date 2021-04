EMPREGO: JBS divulga mais de 3 mil vagas em todo o Brasil

Está em busca de uma recolocação profissional? Pois saiba que a sua chance pode estar aqui! A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, acaba de divulgar a abertura de 3.500 vagas de emprego em todo o Brasil para atuação nas unidades da Seara.

As contratações visam suportar a expansão dos negócios e atender a uma demanda crescente na área de produção da companhia. Atualmente, a Seara é a segunda maior produtora e exportadora de carne de frango e suína do país, atrás da BRF, e também fabrica produtos processados de maior valor agregado.

Grande parte das oportunidades está concentrada no estado de Santa Catarina, que conta com 884 posições disponíveis, seguido por São Paulo, com 791, e Rio Grande do Sul, que oferta 690 vagas. Há, ainda, chances para diferentes cidades no Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Além das vagas de emprego, a JBS também está com inscrições abertas para seu programa de trainee “Jovens Talentos”, que visa recrutar 15 profissionais recém-formados para atuação nas empresas JBS Couros, JBS Novos Negócios e Swift.

Como se inscrever

Os interessados em qualquer uma das vagas deve acessar a página de carreiras da empresa, disponível em, https://jbs.com.br/carreiras/, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

Como os requisitos podem variar de acordo com a posição desejada, os candidatos também podem verificar a lista completa de oportunidades no endereço eletrônico acima.

Os contratados pela JBS terão direito a salário compatível com o mercado e alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, convênio com empresas parceiras, Participação nos Lucros ou Resultados, refeitório, seguro de vida, vale-transporte, bicicletário, cesta de natal e, em algumas unidades, sala de jogos.

Quer ter acesso às principais oportunidades disponíveis no Brasil? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e encontre as melhores vagas de emprego, trainee, estágio e concursos!