EMPREGO: Sine Amapá oferece mais empregos em Santana e no Macapá

Nesta quinta-feira, o Sistema Nacional de Emprego do Amapá (Sine) anunciou novas oportunidades de emprego para as cidades de Macapá e Santana. Há chances para pessoas com todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência, sendo uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional.

De acordo com os detalhes divulgados hoje pelo Sine AP, do total oferecido, 100 vagas são para a posição de motorista, em Santana. Na cidade, os interessados podem concorrer também à oportunidades para o cargo de nutricionista.

Em Macapá, por sua vez, há chances para diversas funções, dentre elas auxiliar de confeiteiro, ajudante de motorista, auxiliar de rotisseria, carpinteiro, confeiteiro, cozinheira geral, doceiro, gestor de área, manipulador de alimentos, mecânico à diesel, mecânico de refrigeração, operador de guindaste, organizador de delivery, promotor de vendas, repositor de hortifrúti, salgadeiro, supervisor comercial, separador de ingredientes, separador de paleteira, soldador, técnico em segurança do trabalho, vendedor externo e vendedor pracista. O órgão recruta, ainda, pessoas com deficiência para oportunidades exclusivas de auxiliar de limpeza e RH administrativo, também na capital.

É importante notar que as vagas podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme preenchimento. Como são oferecidas por empresas parceiras do Sine, elas estão disponíveis apenas para o dia divulgado – no caso, hoje (15).

Como se inscrever

Os cadastros acontecerão pela internet. Assim, os interessados devem enviar seu currículo para os e-mails: [email protected] (Santana) e [email protected] (Macapá).

