Empregos para Atendente de Loja: São 10 oportunidades imediatas

O Grupo RD anuncia novos empregos para Atendente de Loja em São Paulo. Estão disponíveis, ao todo, 10 oportunidades imediatas com remuneração e outros benefícios com carteira assinada. As vagas estão sujeitas a alterações a qualquer momento. Confira essas e outras informações, a seguir!

RD anuncia empregos para Atendente de Loja

O grupo RD está contratando novos funcionários para novas vagas em São Paulo. Estão sendo disponibilizados, ao todo, 10 empregos para Atendente de Loja com contratação imediata. As informações sobre as remunerações não foram detalhadas pela empresa, mas alguns benefícios foram citados. Veja quais são as possibilidades, abaixo:

Plano de carreira;

Auxílio academia;

Vale transporte;

Vale refeição/alimentação;

Seguro de vida;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Participação nos lucros;

Convênio com corporações parceiras.

Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem apresentar Ensino Médio completo, possuir mais de 18 anos de idade e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Dentro da unidade os contratados irão realizar atividades operacionais no caixa, atender os clientes, repor e organizar as mercadorias e produtos, entre outras responsabilidades da função.

Como se inscrever

Para participar do processo de recrutamento e ter a chance de garantir uma vaga de Atendente de Loja na RD, os concorrentes devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa avaliativa da empresa. Vale destacar que todas as oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Sobre o Grupo RD

Operando em mais de 2 mil unidades, o grupo RD está presente em 23 estados do território nacional e é considerado a maior rede do setor farmacêutico do país, fornecendo os melhores produtos e atendimento para todos os clientes. A empresa está anunciando empregos para Atendente de Loja, na busca de profissionais que possam complementar o time de sucesso das farmácias!

