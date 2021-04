Empregos para Auxiliar Operacional: São 10 vagas abertas

A Marfrig anuncia novos empregos para Auxiliar Operacional. São várias oportunidades divulgadas no município de Chupinguaia. As vagas de emprego estão abertas para quem está buscando uma chance no mercado de trabalho, garantindo a almejada carteira assinada, em empresa de grande porte! Veja, a seguir, como se inscrever e demais informações!

Marfrig anuncia empregos para Auxiliar Operacional

A Marfrig divulgou a abertura de novas oportunidades para Auxiliar Operacional. No total, estão sendo ofertadas 10 vagas de emprego concentradas no município de Chupinguaia, em Rondônia. A empresa não divulgou detalhes sobre as remunerações, mas citou alguns benefícios que fornecerá aos aprovados no processo de recrutamento. Dentre eles, estão vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno e café da manhã.

A jornada dos contratados contará com as seguintes responsabilidades:

Realizar atividades operacionais;

Apoiar a equipe do setor operacional;

Manter a organização na unidade;

Garantir a correta manutenção das atividades na unidade;

Garantir a limpeza no ambiente de trabalho.

O único requisito para realizar a candidatura e participar do processo seletivo da Marfrig é possuir ensino fundamental completo ou interrompido.

Inscrição

Os candidatos que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga de Auxiliar Operacional dentro da Marfrig, precisam entrar no site de inscrição, disponível aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da companhia responsável. Operando em unidades de diferentes países da América Latina, a Marfrig é reconhecida como líder global no setor de proteínas e está atuando em cerca de 100 países, levando os melhores produtos para sua clientela.

Contando com uma equipe de profissionais especializados, a corporação trabalha seguindo valores que fazem muita diferença dentro do ramo alimentício. Dentre eles, estão o respeito, excelência, transparência e simplicidade.

Quer ficar por dentro de todas as vagas de emprego da semana e garantir a sua oportunidade? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!