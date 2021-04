Empregos para Magarefe anunciados pela Marfrig Global Foods

Os empregos para Magarefe foram divulgados pela Marfrig Global Foods. Estão sendo ofertadas, ao todo, cinco oportunidades disponíveis em Tangará da Serra, município do Mato Grosso. Confira, a seguir, mais informações e principais orientações para se inscrever!

Marfrig anuncia empregos para Magarefe

A Marfrig Global Foods anunciou a abertura de novos empregos para Magarefe. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 5 oportunidades concentradas no município de Tangará da Serra, Mato Grosso.

As vagas contam com salário e alguns benefícios que serão fornecidos aos contratados no processo de recrutamento. Veja quais são elas, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Cesta básica;

Vale alimentação;

Restaurante interno.

O único requisito para fazer parte do processo de recrutamento é possuir ensino fundamental completo ou interrompido.

Quando adquirirem a vaga, as principais atividades dos aprovados serão retirar o couro da carne, garantir a correta retirada do couro, apoiar na finalização do processo de atordoamento do animal, realizar todas as tarefas de maneira segura, manipular os produtos, seguir todos os procedimentos de segurança, entre outras responsabilidades.

Inscrição

Os concorrentes que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga de empregos para Magarefe na Marfrig, precisam entrar no site de participação, disponível aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

Trabalhando dentro de unidades em diferentes países da América Latina, a Marfrig é reconhecida como líder global no setor de proteínas e está atuando em cerca de 100 países, levando os melhores produtos para sua clientela.

Trabalhando com uma equipe de funcionários especializados, a corporação opera seguindo valores que fazem muita diferença dentro da área alimentícia. Dentre eles, estão Respeito, Excelência, Transparência e Simplicidade.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!