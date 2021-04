Empregos para Motorista de 4×4: Falcão Bauer divulga vagas

Há vagas de empregos para Motorista de 4×4 disponíveis no município de Itabirito, Minas Gerais. São ofertadas oportunidades com remuneração no valor de R$ 1,7 mil. Confira, abaixo, mais informações sobre os empregos na Falcão Bauer!

Falcão Bauer anuncia empregos para Motorista de 4×4

Falcão Bauer divulga novos empregos para Motorista 4×4 com remunerações no valor de R$ 1,7 mil. Estão sendo ofertadas, no total, duas vagas disponíveis em Itabirito, município de Minas Gerais. Além da remuneração, a empresa também irá fornecer alguns benefícios para os aprovados no processo de seleção. Dentre eles, estão:

Vale alimentação;

Seguro de vida;

Auxílio combustível;

Assistência odontológica;

Assistência médica.

Para concorrer às vagas ofertadas, a corporação deseja que seus candidatos possuam habilitação categoria B. Os candidatos que desejam ter a oportunidade de trabalhar como Motorista de 4×4 na Falcão Bauer, precisam acessar a página do Processo Seletivo e enviar seus currículos para a fase de triagem. As inscrições irão encerrar quando os cargos estiverem preenchidos.

A Falcão Bauer

A Falcão Bauer é uma empresa que oferece produtos e serviços dentro de diferentes departamentos, inclusive o de Engenharia, Certificações, Meio Ambiente, Laboratórios, Petróleo e Gás. Há empregos para Motorista de 4×4 na empresa, que está em busca de profissionais comprometidos com bons resultados!

A história da Falcão Bauer se iniciou nos anos 50 e, atualmente, é conhecida por seus postos especializados em inovação e tecnologia que levam os melhores serviços para a clientela. Seu legado guarda diversas certificações e reconhecimentos, trazendo os melhores prestígios para sua equipe profissional.

Neste momento, seus produtos são os mais avançados da indústria brasileira. Para mais informações sobre a corporação, acesse o site oficial.

Acompanhe as atualizações diárias de vagas de emprego aqui, no Notícias Concursos!