Empregos para Técnico de Enfermagem: Salários de até R$2.800

Há várias vagas de empregos para Técnico de Enfermagem disponíveis pelo setor de recrutamento da Luandre! A empresa está divulgando oportunidades para a região de São Paulo. Se você está em busca de uma chance no mercado profissional, veja as informações disponíveis, a seguir!

Empregos para Técnico de Enfermagem

São 20 oportunidades de emprego com faixa salarial de R$2.800. O cargo disponível é para técnico de enfermagem, no setor de UTI Adulto. Os benefícios da função compreendem refeitório e vale-transporte. Dentre as atividades disponíveis, estão a aplicação de técnicas de assistência de enfermagem aos pacientes em atendimento, de modo a usar técnicas adequadas para cada processo. Além disso, é preciso atuar de acordo com as boas práticas, procedimentos e normas de saúde.

Os critérios exigidos são:

ter experiência como técnico de enfermagem na área de UTI Adulto;

possuir curso técnico de enfermagem com registro ativo no COREN;

ter fácil acesso em Santo Amaro – região da zona sul de São Paulo.

As oportunidades disponíveis estão sujeitas a alterações a qualquer momento, conforme contratação.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de empregos para técnico de enfermagem, devem acessar o site de inscrição e cadastrar currículo. As vagas abertas são anunciadas pela Luandre, que atua com soluções técnicas e inovadoras no setor de recursos humanos. A empresa está recrutando talentos que possam complementar equipes de sucesso, na área de saúde.

