Empregos para Técnico de Equipamentos em Piauí pela Icomon

Icomon divulga novos empregos para Técnico de Equipamentos disponíveis em Piauí. Estão sendo ofertadas, ao todo, cinco oportunidades com remuneração e alguns benefícios. A faixa salarial disponível é compatível com o mercado e a empresa oferece chances de crescimento na carreira. Veja essas e outras informações, a seguir.

Icomon divulga empregos para Técnico de Equipamentos

Icomon está com novos empregos para Técnico de Equipamentos. Estão sendo ofertadas, ao todo, cinco oportunidades concentradas no Piauí. As informações sobre as remunerações não foram detalhadas pela corporação, mas os futuros profissionais terão acesso a alguns benefícios. Dentre eles, estão seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e vale refeição. Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem se encaixar nos seguintes requisitos:

Possuir disponibilidade para viajar;

Experiência na função;

Experiência com TSSR;

Experiência com vistoria e comissionamento;

Possuir CNH, categoria B.

Para fazer a inscrição e ter a chance de adquirir uma vaga de emprego para Técnico de Equipamentos na Icomon, basta entrar no site de inscrição e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. A Icomon é uma empresa que possui um legado de mais de 30 anos dentro do mercado, atuando dentro do segmento de tecnologia e oferecendo serviços inovadores para todos os seus clientes.

Operando dentro do ramo de telecomunicações, a empresa presta serviços para as principais operadoras da região de São Paulo e está em constante evolução. Seus principais serviços se concentram em Rede de Telefonia Básica, Tecnologia da Internet, Televisão por Assinatura, Atividades de Rádio, Telefonia, Banda Larga e TV, entre outros. Consulte essas e outras informações sobre a Icomon no site oficial!

