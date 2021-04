Empresa anuncia vagas de estágio em Dourados; veja áreas

A empresa anuncia vagas de estágio disponíveis em Dourados, município de Mato Grosso do Sul. São várias oportunidades abertas nas áreas de Agronomia e Engenharia. Veja toda as informações para se inscrever e garantir sua carteira assinada!

Empresa anuncia vagas de estágio em Dourados

Empresa anuncia vagas de estágio concentradas nas áreas de Agronomia e Engenharia. No total, estão sendo ofertadas quatro oportunidades disponíveis no município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dentre os benefícios que a empresa fornecerá aos contratados, estão a assistência médica, seguro de vida, refeitório interno, cesta de natal e vale transporte. Os candidatos que desejam concorrer às vagas divulgadas pela corporação, devem atender os seguintes requisitos:

Estar cursando ensino superior: Agronomia ou Engenharia Agrícola;

Formação prevista para jul/22 a jul/23;

Estar disponível para estagiar durante 6h por dia;

Bons conhecimentos em informática (Pacote Office);

Estar disponível para atuar no período diurno.

A empresa possui vagas disponíveis nas áreas de Desenvolvimento Agronômico, Formação de Lavoura e Colheita.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades anunciadas pela corporação, devem entrar na página de participação, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia é conhecida como uma das melhores corporações dentro do segmento de Bioeletricidade, Açúcar e Etanol no território brasileiro. Atualmente, a BP possui mais de 9 mil funcionários e fornece serviços e materiais de excelência para toda a clientela.

A BP trabalha através de 11 unidades especializadas localizadas estrategicamente em diferentes regiões do país, incluindo municípios no Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

