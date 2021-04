Empresa BDO anuncia vagas de emprego em São Paulo

A empresa BDO anuncia vagas de emprego para Trainee / Consultor Júnior de Transaction Advisory na região de São Paulo. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando ou formação superior em Ciências Contábeis. Confira, a seguir, mais informações!

Empresa BDO anuncia vagas de emprego disponíveis em São Paulo

A empresa BDO anunciou novas oportunidades de emprego para o setor de Trainee / Consultor Júnior de Transaction Advisory. Essa é a sua chance de ingressar no time de uma empresa de grande renome no mercado de atuação!

Se você está interessado em participar do processo seletivo de uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, presente em mais de 160 países, deve atender aos seguintes requisitos:

Ensino Superior Cursando ou Concluído em Ciências Contábeis.

Também é necessário preencher as seguintes características:

Com raciocínio crítico e habilidade em solucionar problemas;

Possuir uma boa redação;

Ter noções de contabilidade;

Possuir Inglês nível Avançado/Fluente;

Ter conhecimento Intermediário/Avançado em Excel.

Além da remuneração, compatível com o mercado, a empresa BDO também oferece os seguintes benefícios aos seus colaboradores:

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Assistência Odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida em Grupo;

Adicional para os candidatos que possuem fluência em inglês (sujeito a testes).

Como se inscrever

A empresa BDO anuncia vagas de empregos e está em busca de profissionais comprometidos com o sucesso e bons resultados! As inscrições estão abertas no site de inscrição e os interessados podem candidatar-se gratuitamente às oportunidades, basta acessar o link!

Saiba mais sobre as vagas de emprego da semana com o Notícias Concursos!