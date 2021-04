Empresa contrata Auxiliar de Logística: São 100 vagas abertas

A empresa contrata Auxiliar de Logística e está divulgando 100 oportunidades abertas! Trata-se da maior empresa de e-commerce da América Latina (confidencial) que está procurando colaboradores para compor a equipe de logística. São diversas possibilidades com carteira assinada e inúmeros benefícios. Veja, a seguir, quais são elas!

Empresa contrata Auxiliar de Logística

As 100 oportunidades disponíveis estão anunciadas em Governador Celso Ramos, região de Santa Catarina. As vagas são confidenciais, mas o recrutamento está acontecendo pelo site Vagas. A representante de logística contrata Auxiliares para atuar nas atividades de conferência de mercadorias, recebimento, separação e demais tarefas pertinentes! São três escalas diferenciadas pela empresa, constando:

das 5h20 até às 13h40 – de segunda a sábado;

das 13h40 às 22h00 – de segunda a sábado;

das 22h às 5h30 – de domingo a sexta.

Os critérios exigidos são o nível médio completo, acrescidos de disponibilidade para atuação em escala de 6×1. É preciso ter fácil acesso à região de Governador Celso Ramos.

Como se inscrever

Quem quiser fazer parte do Processo Seletivo da empresa, em questão, e obter uma oportunidade com carteira assinada, deve cadastrar currículo atualizado diretamente no site de participação. A seletiva conta com etapas de entrevista e garantem diversos benefícios aos seus contratados.

