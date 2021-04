Empresa de comunicação digital pretende contratar 300 profissionais de tecnologia

A Take Blip, empresa de comunicação digital para e-commerce, pretende contratar 300 profissionais para atuar como desenvolvedores, para isso vai oferecer 10 mil bolsas de estudo no bootcamp de Full Stack Developer da Digital Innovation One.

Não há qualquer pré-requisito para realizar a inscrição. Qualquer pessoa interessada em ingressar na carreira de desenvolvedor fullstack poderá realizar a trilha de aprendizado de forma online e gratuita. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de maio pelo site da empresa.

De acordo com Daniel Costa, co-fundador da Take Blip, empresa de comunicação digital para e-commerce, a iniciativa é uma forma de criar novas oportunidades no mercado e democratizar a educação.

“Qualquer pessoa que tenha interesse poderá ter acesso aos bootcamps. Até mesmo quem não é da área de tecnologia, poderá transformar sua carreira e se candidatar às vagas em Take Blip e outras empresas de ponta”, explicou Daniel.

O programa oferece cursos, desafios de projetos e desafios de código. Ao todo, são 97 horas de formação focada em .Net C# no back-end e React no front-end.