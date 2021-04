Empresa de Consultoria divulga vagas de emprego em São Paulo

Empresa de Consultoria divulga vagas de emprego concentradas na função de Técnico de Enfermagem. No total, estão sendo ofertadas quatro oportunidades na região de São Paulo. O recrutamento e seleção preveem profissionais comprometidos com o sucesso das atividades diárias. Veja, a seguir, como se inscrever!

Empresa de Consultoria divulga vagas para Técnico de Enfermagem

A empresa de Consultoria está anunciando várias vagas de emprego disponíveis em São Paulo. As oportunidades estão anunciadas para o cargo de Técnico de Enfermagem com salários de R$ 2.812,06. Além da remuneração, os contratados também receberão benefícios como:

Seguro de vida;

Vale refeição;

Participação nos lucros;

Vale alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Previdência privada;

Vale transporte.

Além destes, a empresa também irá oferecer auxílio creche para profissionais que possuem filhos entre 11 meses a 5 anos de idade. Os candidatos que desejam concorrer às vagas disponíveis, devem possuir formação técnica em enfermagem, coren ativo, experiência com atendimentos ambulatoriais e disponibilidade de horário.

As principais tarefas dos contratados dentro da função serão prestar assistência aos pacientes, garantindo a segurança de todo o processo, fazer anotações sobre os atendimentos, preparar medicações, entre outras responsabilidades.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas divulgadas pela Personale RH, devem entrar na página de participação, disponível no link, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável. É importante lembrar que as oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

A Personale é uma corporação que atua dentro do segmento de Recursos Humanos e oferece soluções inovadoras para toda a clientela. Para mais informações, consulte o site oficial da empresa.

