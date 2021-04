Empresa de espetinhos de churrasco quer penhorar contas do Vasco por dívida milionária

Com graves problemas financeiros há anos, o Vasco pode sofrer mais um duro golpe no caixa. A empresa Espetto Carioca promete penhorar as contas do time carioca por conta de uma dívida de R$ 1,6 milhão devido a um acordo assinado entre as partes ainda em 2019.

Em entrevista ao Lance!, Leandro Souza, CEO da então fornecedora de alimentos do Vasco, explicou que por conta do não pagamento das dívidas por parte do Cruzmaltino, a ideia agora é ir à Justiça e penhorar os recebimentos do Vasco.

“O Vasco tinha uma dúvida de cerca de R$ 900 mil, que estávamos dispostos a negociar, trocar por patrocínio em uniforme, por exemplo, mas o clube não quis e a dívida, com multas, juros e correções, chegou a R$ 3 milhões. Do total, conseguimos um bloqueio na CBF de cerca de R$ 1 milhão e, com isso, negociamos o valor, que ficou em R$ 1,6 milhão”

“Dessa quantia, R$ 600 mil poderiam ser pagos em parcelas de R$ 20 mil, das quais também não foram cumpridas. De modo que estamos, mais uma vez, acionando o clube na justiça com intenção de penhorar as contas, incluindo cerca de 35% do valor, que era cobrado antes do acordo”, destacou o CEO.

Ainda de acordo com a empresa, o Vasco deixou de quitar os parcelamentos a partir de fevereiro deste ano. O acordo firmado em julho de 2019 deixou claro que em caso de não pagamento do débito, o valor inicial poderia ser cobrado pelo Espetto Carioca, aumentando assim o débito do time carioca.

O contrato entre ambos durou apenas três meses, uma vez que o Vasco optou por rescindir. Após todo o imbróglio na Justiça, o caso havia tido um acordo, mas que foi por água abaixo com o novo problema. O Vasco tem como praxe não comentar processos judiciais.