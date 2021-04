Empresa de recrutamento tem mais de 700 vagas de emprego abertas para área de tecnologia

A GeekHunter, empresa de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, abriu processo seletivo com mais de 700 vagas de emprego.

Após ter o perfil aprovado, o profissional pode demonstrar interesse pela vaga. Com um único cadastro, as empresas podem ter acesso ao profissional e entrar em contato para entrevistas.

As oportunidades são para trabalhar em empresas brasileiras e também para atuar no exterior, sem precisar sair do país.