Empresa de tecnologia divulga 10 vagas para Engenheiro de Dados

A empresa de tecnologia divulga novas oportunidades de emprego concentradas em São Paulo. São várias oportunidades anunciadas para a função de Engenheiro de Dados. Se você está em busca de uma chance na área, em questão, não pode deixar de conferir as principais informações e orientações disponíveis!

Empresa de tecnologia divulga empregos em São Paulo

A empresa de tecnologia divulga novas vagas de emprego concentradas no cargo de Engenheiro de Dados. Ao todo, estão sendo ofertadas 10 oportunidades dentro do município de São Paulo. Por enquanto, as vagas ofertadas são para regime 100% remoto e contam com remuneração e alguns benefícios. Veja quais são eles, a seguir!

Horário flexível;

Home office;

Auxílio academia;

Seguro de vida;

Previdência privada;

Auxílio creche;

Plano odontológico;

Plano de saúde.

Além destes, a empresa também irá fornecer vale alimentação, vale refeição e programa de treinamentos. Para participar do processo de seleção, os concorrentes devem possuir experiência com projetos de Streaming, ferramentas do Google Cloud (Dataflow, Storage, PubSub e Big Query), Java ou Python e noções de ferramentas de programação.

Inscrição

Os candidatos que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga de Engenheiro de Dados na BRQ, precisam entrar no site de participação, clicando aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

Com um legado de 30 anos, a BRQ Digital Solutions é conhecida como uma das maiores empresas do ramo tecnológico do país e, neste momento, possui mais de 2 mil funcionários.

A empresa de tecnologia divulga oportunidades e conta com uma equipe qualificada e profissionais especializados que estão distribuídos em 6 postos próprios, sendo cinco nacionais e uma internacional, localizada nos Estados Unidos.

