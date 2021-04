Empresa paga R$ 13 mil a quem assistir documentários de crimes por 24h

Uma ótima oportunidade surgiu para quem deseja ganhar R$ 13 mil assistindo TV. A Magellan TV, uma empresa de streaming está oferecendo a quantia para que três pessoas se disponham assistir durante 24h documentários sobre crimes reais, categoria conhecida como “true crime”.

“MagellanTV é um serviço de streaming de vídeo dedicado a trazer os melhores documentários de alta qualidade para um público global. O serviço é para buscadores ativos de informações que estão determinados a descobrir como o mundo funciona e como chegamos onde estamos. Eles são, por natureza, atraídos por documentários que contam as grandes histórias da História, da Ciência e da Civilização”.

No momento, a MagellanTV exibe mais de 3.000 documentários adquiridos dos melhores cineastas e redes de documentários em todo o mundo. Estamos adicionando novos programas todas as semanas a uma linha de programas que inclui uma ampla gama de listas de reprodução especialmente selecionadas e filmes e séries em destaque.

Para comprovar a ação e entrar na lista de escolhidos, o candidato deve publicar a experiência em suas redes sociais. A empresa pagará US$ 2,4 mil (cerca de R$ 13 mil) por usuário, além de conceder um ano de assinatura grátis no Magellan TV, canal específico de documentários.

No texto do anuncio, a Magellan indica um perfil ideal para candidatos. Ela informa que busca alguém com “nervos de aço” para aguentar assistir os detalhes de cada crime. “Ele pode lidar com o assassino em série mais ameaçador e os detalhes mais horríveis”, brinca em um trecho do anúncio.

Vale ressaltar, que a proposta só é válida para quem mora nos Estados Unidos. Eles devem assistir 18 documentários sem parar, incluindo títulos como “O Massacre de Columbine: na mente do assassino” e “Jack, o Estripador: Tabloid Killer”.