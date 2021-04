Empresa química abre matrículas para programa de estágio 2021

A AkzoNobel, empresa do setor químico, abriu inscrições para programa de estágio 2021. Podem se candidatar estudantes de nível superior com formação prevista para julho ou agosto de 2023, que tenham disponibilidade para estagiar 30 horas semanais e conhecimento avançado em inglês e pacote Office.

A empresa oferece bolsa-auxílio, 13° bolsa-auxílio no fim do ano; assistência médica; assistência odontológica; restaurante no local ou vale-refeição, dependendo da localidade; ônibus fretado ou vale-transporte ou estacionamento no local; seguro de vida; Programa de Apoio ao Empregado; compra de tintas decorativas com desconto; Programa de Desenvolvimento Estruturado e Gympass.