Empresário confirma artilheiro do Carioca no radar do Grêmio: “Vem para resolver problema de gols”; média em 2021 é quase 1 gol/jogo

Nada mais tira a atenção do torcedor do Grêmio neste sábado (03) do que o Grenal 430. Logo mais, às 22h15 (horário de Brasília), o time de Renato Portaluppi encara o rival Internacional, na Arena, no último teste antes do confronto decisivo diante do Independiente Del Valle (EQU) pela terceira fase da Libertadores. Por isso, o Tricolor deve ir com o que tem de melhor.

Alef Manga (26A) em temporada de muito destaque pelo Volta Redonda. Números no Campeonato Carioca e Copa do Brasil: 8 jogos

⚽️ 6 gols

�� 27 finalizações

�� 12 no alvo

27 finalizações, 12 no alvo, 15 assistências para finalização. E já rolou até gol possível candidato ao Prêmio Puskas.

April 1, 2021





Kannemann, Geromel, Jean Pyerre, Pepê e Rafinha ainda não têm condições de jogo e ficaram fora dos relacionados. Dessa forma, o provável Grêmio para ir a campo deve ser:

Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Pinares, Ferreira e Alisson; Diego Souza.

Só que os bastidores do Grêmio estão bem mais agitados do que dentro das quatro linhas. Por enquanto, o clube trouxe o lateral-direito Rafinha e o volante Thiago Santos, mas nomes como Douglas Costa e Rafael Borré viraram assunto nas últimas semanas. O atacante do River Plate demorou demais para responder a oferta e o Tricolor saiu de cena.

Quanto ao atacante da Juventus (ITA), cabe à equipe de Turim aceitar liberá-lo e o próprio Douglas reduzir sua pedida salarial, frente à realidade econômica no Brasil. De qualquer maneira, parece que Renato está interessado em trazer mais reforços para o ataque.

Alef Manga detém média próxima a 1 gol/jogo na temporada 2021 (Foto: André Moreira/VRFC)



Um nome que a diretoria gaúcha consultou nos últimos dias foi o de Alef Manga. Quem confirma a informação é Marlei Feliciano, empresário do jogador e CEO da Pantera Sport em entrevista ao site ESPN.com.br. Para quem não conhece o atacante de 26 anos, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca com 5 gols. O camisa 11 vem levando o clube do interior do Rio para a ponta da tabela junto do Flamengo, com 17 pontos.

“Sim (se o Grêmio consultou o atacante), mas te adianto que a lista é bem maior. Mas a minha postura de comunicação é de manter sigilo da decisão tomada pelo Volta Redonda e do próprio atleta que pediu para finalizar o Carioca”, disse Marlei.

“Há um volume muito grande de clubes interessados no jogador. Eu conversei com todos eles, sem exceção. Posso te adiantar que tem uns três clubes de Série B e uns cinco de Série A. Não descartei nenhum deles até agora. No final do Carioca, ele estará na Série A ou na Série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols”, completou o empresário, que deixou claro que vai conversar primeiramente com o presidente do Voltaço.









Com a camisa do Volta Redonda, Manga disputou 17 jogos e marcou 13 gols. Na temporada 2021, sete bolas nas redes em oito partidas, média de 0,87 tento por jogo. O camisa 11 do Voltaço tem faro de gol e qualidade quando manda a bola para o fundo das redes.

Atualmente o Volta Redonda divide 50% dos direitos econômicos com o próprio Alef Manga, enquanto que o restante pertence a um grupo empresarial atrelado ao clube anterior. Corinthians, Cruzeiro e Vasco foram os demais clubes que andaram perguntando sua situação nos últimos dias.