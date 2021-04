Empresário de Advíncula põe lenha na fogueira por contrato no Rayo e Inter é citado no negócio; Brighton, da Inglaterra, está de olho

Rafinha, Victor Luis e Ortega foram alguns dos jogadores especulados no Inter nesta janela de transferências. A direção indicou que deve priorizar reforços na defesa, já que o elenco de Ramírez conta com 3 centroavantes e dois novos pontas contratados. O jovem Carlos Palacios foi apresentado há poucas semanas e já treina normalmente com o restante do grupo. Taison, por outro lado, ainda não tem prazo de chegada.









O meia-atacante ainda não foi anunciado, mas já assinou um pré-contrato até o meio de 2023. O atleta irá retornar depois de 11 anos na Europa, onde se destacou pelo Shakhtar. A informação foi confirmada pela própria mãe do jogador, que foi contatada pelo colega Saimon Bianchini, da Rádio Gaúcha. “Já tá certo, ele vem. Já assinou pré-contrato. Contrato de dois anos inicialmente, até metade de 2023”.

Outro reforço do mercado internacional foi especulado nesta última semana: Luis Advíncula. A informação foi publicada pelo portal ‘Goal’, posteriormente confirmada pelo empresário do lateral-direito ao ‘Esporte News Mundo’. O agente Horacio Rossi, do Capital Group Sport Management, ressaltou que o negócio não avançou e parou por aí. O Boca, neste momento, é o clube mais próximo de um acerto com o atleta.

Foto: Daniel Apuy/Getty Images



Advíncula também entrou no radar de algumas equipes da Premier League, como o Brighton. O lateral, que se tornou um dos símbolos da nova geração da Seleção Peruana, pertence ao Rayo Vallecano, da Espanha, e tem contrato até metade de 2022. Grêmio e Flamengo também teriam recebido um breve contato pelo jogador, mas sem muitos detalhes e avanços. O atleta, vale lembrar, já tem 31 anos.

Contratações do Inter em 2021:

• Miguel Ángel Ramírez

• Carlos Palacios

• Taison (pré-contrato)