Empresário de Alan Franco se manifesta sobre interesse do Santos; volante ‘esquecido’ por Cuca deve deixar Atlético

Tendo em mãos basicamente Marinho, Soteldo e os Meninos da Vila, Ariel Holan agrega experiência e juventude para fazer do Santos um time diferente do que foi na temporada passada – apesar de ter sido vice-campeão da Libertadores com Cuca. Uma prova da confiança da direção santista no argentino é o longo contrato assinado, válido até dezembro de 2023.









O Peixe não está podendo contratar devido a um bloquei sofrido pela Fifa devido a dívidas da antiga gestão, inclusive com o Huachipato pela aquisição de Soteldo. O Alvinegro contratou o camisa 10 em 2019 e até hoje não fez sequer um pagamento aos chilenos. A situação ganhou uma proporção enorme e até hoje não houve uma resolução.

Apesar disso, a nova diretoria monitora o mercado da bola em busca de contratações para o segundo semestre 2021. Um dos nomes especulados foi o de Jean Pyerre, que não vive um bom momento no Grêmio e deve estar de saída do time gaúcho. Nesse caso, o Fluminense é um concorrente e pode dificultar a vida do Peixe. Outro nome é Alan Franco, do Atlético-MG.

O volante está sem espaço no Galo, que conta com um super-time. Recentemente, Cuca foi questionado sobre a ausência do jogador nos jogos e explicou que o excesso de atletas estrangeiros impedem a presença do atleta, nem que seja no banco de reservas. Apesar disso, por ora, o equatoriano deve permanecer em Minas Gerais.

Como eu queria que fosse verdade a vinda do Alan Franco pro Santos. Esses dias eu tava pensando exatamente nele, cairia como uma luva, ainda mais que o Sandry estará ausente. — Gabriel Sabino (@Gabrielsfc06)

April 8, 2021





Em contato com o canal ‘Bica Galo‘, o empresário de Franco afirmou que o Santos não apresentou nenhuma proposta (até porque não pode) e também não realizou nenhuma consulta. A gestão santista está focada em pagar as dívidas e reduzir gastos. As contratações, apesar de necessárias, estão em segundo plano.