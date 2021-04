Empresário de Bigode expõe negociações e não faz rodeios por saída do Verdão: “Chances podem crescer ou não”; Fluminense está de olho

Abel quer um novo ‘camisa 10’. Veiga e Scarpa, dois dos principais armadores do elenco, devem ganhar um novo concorrente nos próximos meses. A diretoria está de olho no mercado e alguns jogadores já foram sondados. O jornal A Bola, de Portugal, informou que o treinador do Verdão fez uma nova indicação. Trata-se de André Horta, que trabalhou com o treinador do Palmeiras no Braga.









O nome de Horta deu uma boa esfriada e não surgiram novas notícias do caso. A direção, além de possíveis chegadas, também pensa em se desfazer de alguns jogadores. Cuca, hoje no Atlético, indicou a contratação de Willian para a temporada 2021. A informação é do colega Bruno Andrade, do UOL Esporte. A princípio, o Verdão não se mostrou disposto a negociar, especialmente quando significa reforçar um rival na Libertadores.

O Fluminense também estaria na páreo, já que a equipe de Roger busca um novo ‘9’. Duas figuras bem conhecidas pela torcida do Palmeiras também foram especulados nas Laranjeiras: Deyverson e Borja. Eduardo Uram, empresário de Bigode, foi contatado pela reportagem do NETFLU e não fez rodeios em uma eventual negociação: “O Palmeiras tem duas finais essa semana. A concentração é nessas duas possibilidades de título”, pontuou o agente.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



“Passado isso, o clube vai fazer um planejamento mais profundo na temporada e aí, as chances podem crescer ou não. Neste momento, há uma chance remota de ele ir para o Fluminense”, finalizou Uram. Willian tem contrato até dezembro, mas a direção do Palmeiras já sinalizou uma renovação. Um dos entraves no negócio com o Fluminense seriam os vencimentos de Bigode: acima dos R$ 500 mil mensais.

Números de Bigode pelo Palmeiras:

213 jogos

54 gols