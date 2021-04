Empresário de Diego Souza se irrita e encerra boatos sobre volta ao Sport: “Não tem nenhuma razão e nem lógica”

Volta e meia a torcida do Sport lembra com carinho da passagem de Diego Souza pelo Leão e torce pelo retorno do atacante, que atualmente defende a camisa do Grêmio. Nos últimos dias, a internet foi novamente tomada por boatos que apontavam que o atleta poderia estar de volta à Ilha do Retiro em 2021.

Porém, o empresário Eduardo Uram, que cuida da carreira do experiente jogador acabou descartando qualquer chance de retorno nesse momento. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, Uram afirmou que Diego Souza tem um grande carinho pelo clube, mas que não há negociação em andamento.

“Lógico que não (tem chances). Novamente a internet… A torcida do Sport ama ele, ele ama o Recife, ama o Sport, mas isso já aconteceu, já passou, entendeu? E cada vez eles voltam e… não parte nem do Sport. É a força da paixão tentando contratar um jogador, tá certo?”, explicou o empresário.

Alexandre Loureiro/Getty Images



“Deixa eu só esclarecer: não falta paixão do Diego também, tá? Mas o profissional dele tá consolidado no Grêmio, ele tem sido importante para o Grêmio, está feliz no Grêmio… Não tem nenhuma razão esportiva e nem lógica que justifique essa transferência. Vasco, então, ninguém falou disso”, concluiu Uram.