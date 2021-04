Empresário de Felipe Melo confirma renovação parada e Inter estuda proposta: “É um clube que tem nossa admiração”, elogia agente

Mesmo sem jogos pelo Campeonato Gaúcho neste domingo (18), o ambiente no Internacional ficou agitado no fim da tarde com a informação de que o volante Felipe Melo, do Palmeiras, está no radar colorado. Quem trouxe a notícia em primeira mão foi o colega Marcelo Salzano, que traz informações dos grandes do Rio Grande do Sul. A direção colorada nega oficialmente.

#Inter | Recebo a informação que Inter está de olho na situação do volante Felipe Melo no Palmeiras. Jogador tem vínculo até dezembro com o verdão. Porém, colorado nega. — Marcelo Salzano (@marcelosalzano)

Aos 37 anos, Felipe tem contrato expirando no Palmeiras em 31 de dezembro, mas a direção alviverde já se manifestou a favor de uma prorrogação do contrato. Até cogita-se um vínculo para que o meio-campista se aposente no Allianz Parque. Até o momento, todavia, nada passou além de conversas, o que motiva o Inter e outros interessados no mercado sul-americano.

Há algumas semanas, o Boca Juniors mostrou-se interessado em abrir conversas para trazer o camisa 30 do Palmeiras, que já tinha anteriormente deixado claro sua identificação com o clube xeneize. No caso do Inter propriamente dito, Paulo Bracks e Gustavo Grossi sabem que Felipe pode assinar um pré-contrato a partir de julho.

Felipe Melo tem contrato até dezembro com o Palmeiras e Inter pode tentar pré-contrato (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images Brasil)



O portal Revista Colorada, especializado no ambiente do CT do Parque Gigante, entrou em contato com o empresário de Felipe. Edu Cornacini não confirmou a procura oficial do Inter, mas elogiou o clube gaúcho.

“Teve uma primeira conversa (para renovação no Palmeiras), na qual até então não teve andamento, apesar de o Palmeiras dar como certo a renovação. Mas o Inter é um grande clube que tem nossa admiração também”, declarou Cornacini.

Hoje Miguel Ángel Ramírez vem apostando em Rodrigo Dourado como titular absoluto de primeiro volante, posição que Felipe exerce no Palmeiras de Abel Ferreira. O meio-campista também faz as vezes de zagueiro.