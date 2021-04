Empresário de Gabigol vê ciúmes como fator para insucesso do atacante na Inter e cita Icardi

No último jogo, Gabigol chegou ao status de maior artilheiro do Flamengo no século 21, com 73 gols – posto que divide com Renato Abreu. O atacante começou a brilhar pelo clube alguns anos após a sua passagem frustrada pela Inter de Milão, que pagou cerca de R$ 108 milhões para tirá-lo do Santos. E, recentemente, Wagner Ribeiro, empresário do goleador, apontou o principal fator para tal insucesso: ciúmes.

– Como poderia dar certo, se não jogou? Ele chegou à Inter, e fizeram uma festa enorme em um teatro. Todo mundo de black-tie. Uma festa muito maior que a do Kaká. Isso causou ciúmes no Zanetti (ex-lateral-direito argentino), que era diretor do clube, e no Icardi (atacante argentino que joga atualmente no PSG), que era dono do time. Isso é dedução minha, mas os dois argentinos ficaram com ciúmes dele – disse Ribeiro, em entrevista ao site “Uol”, respondo ainda se Gabigol teria errado em sua trajetória na Itália:

– Nada. É um cara super humilde.