Empresário de Jair expõe contato do Grêmio e T. Santos é citado: “Esse assunto ocorreu antes”, frisa repórter; Galo não topa negócio

A busca do Grêmio por novos reforços no mercado está dando o que falar. Rafinha foi contratado e dividiu opiniões por conta do alto custo salarial. Borré teria aceitado a primeira oferta do Tricolor e esteve perto de se tornar um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, mas recuou e optou por permanecer no River depois de uma longa conversa com o treinador Marcelo Gallardo. No México, a pedida por Rafa Carioca foi considerada fora da realidade.









O Tricolor não se intimidou a partiu pra cima de outro volante: Thiago Santos foi anunciado e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim como Rafinha, o meia também foi alvo de ataques nas redes sociais e a torcida chegou a criar uma hashtag contra a chegada do jogador. Romildo e Renato sondaram e buscaram outros atletas no início do ano, mas acabaram esbarrando nas finanças.

Jair, do Atlético, foi um deles. A direção teria consultado o jogador pouco antes da busca por Thiago Santos. A informação é do jornalista Vagner Martins, que contatou o empresário do volante. O Galo não pensa em negociar o atleta por ora, ainda mais se o valor não atender os requisitos dos patrocinadores. Vinicius Prates, agente do meia, confirmou a tentativa do Imortal, que teria buscado mais informações do time de BH.

Foto: Pedro Vilela/Getty Images



O Atlético conta com o jogador pra sequência da temporada e o técnico Cuca não pensa em uma possível venda. Sendo assim, o nome de Jair já é tratado como pesado no Grêmio, que decidiu apostar em Thiago. Outros volantes também foram especulados nestes últimos meses – casos de Villasanti, Pedro Aquino e Matheus Fernandes. O Tricolor deve investir numa contratação de ataque, pensando na chegada de um ‘9’ de peso no elenco de Renato.

Contrato de Jair no Galo:

Válido até: 31/12/2023

Valor de mercado: € 2 milhões de euros (segundo o Transfermarkt)