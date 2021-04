Empresário de Maicon sai do lugar comum e sinaliza futuro do volante no Grêmio

O Grêmio vive um processo de revolução em seu elenco e isso ficou bem claro com a saída de Renato Portaluppi, a rescisão contratual de David Braz e outros jogadores podem deixar o clube em breve. Na última sexta-feira (16), surgiram especulações na imprensa gaúcha dando fala que Maicon estaria nessa lista para buscar novos ares.









No entanto, isso foi desmentido pelo agente do medalhão: “Não existe nenhuma conversa pra rescisão do Maicon ou algo neste sentido”, disse o empresário em rápida entrevista ao jornalista Rafael Pfeiffer. A direção gremista também não se pronunciou oficialmente sobre assunto e, pelo menos por enquanto, o capitão segue normalmente no Imortal.

O experiente jogador é, sem dúvidas, um ídolo para a torcida do Tricolor. Por tudo que ele conquistou com a camisa gremista, pela representatividade dentro de campo. O volante, quando fisicamente ainda estava podendo jogar 90 minutos, foi o diferencial do time de Renato.

Ótimo, não tem que rescindir com o Maicon. Tem que saber usar ele e a liderança que tem — Renato (@gomesrenato__)

April 16, 2021





Atualmente, Maicon já não tem rendido tanto e sempre é substituído no decorrer dos jogos. A idade (35 anos) e os problemas clínicos impedem que o medalhão consiga atuar em alto nível. O atleta também sempre deixou claro e demonstrou ter muito carinho pelo Grêmio, mesmo nos piores momentos do clube e essas coisas são lembradas até hoje pela torcida.

Romildo Bolzan Júnior entende ser necessário ter algumas mudanças na pasta de futebol do Imortal. A eliminação na fase preliminar da Libertadores ainda repercute bastante e isso pode ser a mudança de chave para o Tricolor na atual temporada.