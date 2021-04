Empresário de Matías Vargas é procurado por Marcos Braz em acerto por empréstimo; atacante é desejado pelo Flamengo

O Flamengo não acha que seu elenco está completo e ainda busca novas contratações, visando nomnes que possam chegar para brigar pela titularidade. Desta vez, o foco é no atacante Matías Vargas, do Espanyol, que vem sendo muito desejado por vários clubes no mercado de transferências.









Segundo apurou o portal Torcedores.com, Marcos Braz e Bruno Spindel já procuraram o empresário Fernando Cosentino, que trabalha com o argentino. Recentemente, o Boca Juniors realizou contatos com o clube espanhol, em busca de descobrir qual seria a pedida do clube para comprar os direitos econômicos.

Já no caso do Mais Querido, o interesse é por um empréstimo até dezembro de 2022, mas a intenção é inserir uma cláusula de compra do passe após o fim do compromisso. Entretanto, vale lembrar que, a multa rescisória do jogador está estipulada em 50 milhões de euros (R$ 335,7 milhões, pela cotação atual).

Vargas despertou interesse do Flamengo – Foto: Reprodução/Instagram.



Com contrato vigente até junho de 2024, Vargas parece pouco disposto a seguir no clube devido à falta de oportunidades com o técnico Vicente Moreno. Na atual temporada, só para exemplificar, o atleta foi titular em nove das 18 partidas que disputou. Além disso, totalizou 701 minutos em campo.

Porém, um avanço pelo atacante não deve ser fácil, não só pela questão financeira, mas pela concorrência. Além de Flamengo e Boca Juniors, Fenerbahçe e Galatasaray, um clube da Major League Soccer, uma equipe dos Emirados Árabes e outra do Qatar, estão de olho no argentino.