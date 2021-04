Empresário de Oscar não faz rodeios e contrato no Shanghai SIPG é tornado público: “Um dos mais bem pagos na China”, atesta jornal

Oscar deixou uma boa impressão no Inter entre as temporadas de 2010 e 2012. Com a camisa do Colorado, o meio-campista acumulou títulos, deixando Porto Alegre rumo ao Chelsea, da Inglaterra.









Atualmente no Shanghai SIPG, da China, o jogador de 29 anos não pensa em sair do futebol asiático no momento, embora tenha recebido algumas sondagens. A informação foi confirmada por Giuliano Bertolucci, empresário de Oscar, que foi contatado pela reportagem da Revista Colorada.

A justificava seria seu salário, considerado um dos maiores do mundo no futebol. O meia ainda tem mercado na Europa e sonha com mais uma Copa do Mundo. Em janeiro, a modelo Ludmilla Emboaba, esposa de Oscar, agitou a torcida do Colorado ao responder algumas perguntas no Instagram. O jogador, ao ser questionado, admitiu sentir saudades de Inter e Chelsea.

Foto: Masashi Hara/Getty Images



“Time que eu mais tenho saudade? Eu sinto saudades do Inter, do Chelsea… dos times que eu passei”, disse Oscar. Ludmilla respondeu: “Eu também, gente! Não muito do Chelsea, mas mais do Inter (risos)”.

Ainda no ano passado, Oscar concedeu entrevista ao canal FOX Sports e ressaltou seu desejo de retornar: “Pelo pouco tempo que eu fiquei, mas pela história que eu construí, com certeza voltaria para o Inter. Mas espero que o Inter chegue o mais longe possível e faça uma grande temporada. Tenho amigos lá, como o D’Alessandro, o Boschilia”, frisou o atleta.