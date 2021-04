Empresário de Thonny Anderson se posiciona sobre possível acerto com Athletico; jogador segue fora dos planos do Bragantino

O Athletico está de olho no mercado da bola em busca de reforços após ser liberado pela Fifa da punição no “caso Rony”. De olho em alternativas para qualificar o elenco do técnico português António Oliveira, o Furacão foca no setor ofensivo. Em meio as conversas por Matheus Babi, do Botafogo, o nome de um velho conhecido da torcida entrou em pauta.









Sem espaço e fora dos planos no Red Bull Bragantino, o meia-atacante Thonny Anderson busca um clube para dar sequência a sua carreira. Atualmente com 23 anos, ele não conseguiu sequência na equipe paulista depois de boa passagem por empréstimo pelo Furacão, junto ao Grêmio, em 2019.

Diante da indefinição, o Athletico se movimentou nos bastidores e realizou uma sondagem para entender a situação de Thonny Anderson. No entanto, conforme informou o jornalista Juliano Lorenz, do portal “Trétis”, as conversas não evoluíram nos últimos dias. O empresário do jogador, Alaece Dias, já se posicionou e indicou que o negócio com o Furacão será “difícil de acontecer“.

Thonny Anderson: retorno complicado ao Athletico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Apesar da tentativa frustrada do Athletico, o meia-atacante seguirá disponível no mercado, já que não interessa ao técnico do Red Bull Bragantino, Maurício Barbieri. No início de 2020, a equipe de Bragança Paulista abriu os cofres e pagou cerca de 3 milhões de euros (R$ 13,5 milhões na conversão da época) para fechar com Thonny Anderson, que somou apenas 16 jogos e um gol.

É sempre assim… daqui a pouco aparece o Thonny Anderson no CT! — Mauri Jr (@MauriMatias)

April 9, 2021





O grande foco do Furacão no mercado é Matheus Babi, mas o Botafogo vem dificultando o negócio. Já acertado com o Serra Macaense, que detém os direitos econômicos do atacante de 23 anos, o Athletico precisa chegar a um denominador comum junto a diretoria botafoguense.