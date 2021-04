Empresário de Willian chama a responsa e expõe futuro do atacante: “Ele é muito feliz”

O Fluminense vive grande momento na temporada. O time encaixou com o técnico Roger Machado, está invicto na Libertadores e garantido na semifinal do Carioca. A torcida também está muito confiante e acredita que a equipe pode surpreender ainda mais nos campeonatos que disputa. O maior sonho, claro, é buscar a primeira conquista internacional.









Os dirigentes tricolores estão de olho no mercado para fortalecer ainda mais o elenco visando a sequência de jogos, desgastes físicos de jogadores e eventuais contusões de titulares. Willian, do Palmeiras, era tido com o grande sonho da cúpula do clube carioca, mas o negócio não irá acontecer.

O empresário do medalhão, Eduardo Uram, garantiu ao jornalista Jorge Nicola que o jogador permanece no Alviverde: “Bigode fica no Palmeiras. O Willian gosta muito do Palmeiras, ele é muito feliz no Palmeiras. Ele conquistou que ele poderia ter conquistado. Ele é grande vencedor no Palmeiras e o Palmeiras adora ele também, acha ele jogador importante (…)”, disse o agente.

A diretoria do clube paulista já não enxergava com bons olhos liberar o atleta para um concorrente na Libertadores e dificultou quaisquer tratativas nesse sentido. Até por isso, o Flu foi recuando por entender que a chance de um acordo era improvável.

Sem o atacante palmeirense, o Tricolor das Laranjeiras analisa outros nomes no mercado. Contudo, não existe nenhuma negociação avançada nesse momento. A ideia é encontrar a melhor oportunidade de mercado para trazer um jogador que se encaixe no perfil desejado pelo técnico Roger Machado.