Empresário diz por que Palmeiras e Grêmio desistiram de Borré e crava: ‘Vão aparecer outros clubes’

Um dos melhores atacantes da América do Sul, Rafael Santos Borré atraiu um forte interesse de Palmeiras e Grêmio. Porém, depois de negociações, ambos os clubes optaram por desistir da contratação tendo em vista a responsabilidade financeira.

Em entrevista à TNT Sports Continental, o empresário do colombiano, André Cury, explicou as negociações frustradas pelo atacante, que terá seu contrato se encerrando no meio do ano com o River Plate.

“Estive poucas vezes com Rafa, mas ele sempre me disse do respeito e carinho que tem pelo River, ele quer dar algum dinheiro ao clube. É um bom garoto, de boa família, certamente virão mais ofertas importantes. As ofertas com que trabalhei foram muito, muito boas porque os clubes não teriam que pagar pela transferência. Estive com Grêmio e Palmeiras, mas o problema não foi o jogador. Os clubes não tiveram sustentação. Tiveram que suspender por temas econômicos pela pandemia. Não sei se tem algum problema”, disse Cury.

“Grêmio e Palmeiras são clubes muito responsáveis. A equipe de futebol é uma empresa, gera um pouco de responsabilidade pela pandemia. Os dois clubes sabem que os valores do jogador estão bons, mas o problema é a pandemia, suspenderam a competição local…parece que na semana que vem volta a competição. A coisa muda o tempo todo”, continuou o empresário.

Cury não soube responder se acredita que os dois irão voltar a tentar contratar o atacante.

“No futebol tudo é possível, se trata de um grande jogador, de uma grande pessoa. Não sei se Palmeiras ou Grêmio voltarão por Borré, agora acredito que não. Mas no futebol podem acontecer muitas coisas. Vão aparecer outras ofertas por ele. Cada um trata as coisas como pode, não sei do planejamento do Grêmio, só negociei uma vez com eles. Respeito a decisão porque é uma coisa normal no futebol”.