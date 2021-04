Empresário ‘esfria’ rumores de Dentinho no Corinthians e diz que ‘aguardará o momento certo’ para negociar no Brasil

Convidado da TV Gazeta nesta noite de domingo (04), o ex-jogador e pentacampeão com a seleção Gilberto Silva falou sobre o novo momento da carreira, como agente de atletas.

Ele também comparou as realidades entre o futebol brasileiro e o europeu, no qual teve muito sucesso como jogador do Arsenal, entre 2002 e 2008.

“Temos diferenças entre os dois. Uma grande diferença para o futebol europeu é que eles financeiramente estão muito melhores do que o Brasil, então conseguem fazer um trabalho de scout melhor. Conseguem garimpar os melhores de cada país para agregar nas ligas”, analisou.

Mesmo assim, Gilberto lembrou de alguns clubes do Brasil que conseguem fazer um bom trabalho.

“Mas temos clubes aqui que estão fazendo belíssimos trabalhos, como o Atlético-MG e as duas equipes principais do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio. Temos que estar atentos ao que difere o campeonato brasileiro das ligas europeias”, disse.

Ele ainda aproveitou para falar sobre a situação do atacante Dentinho e deixou em aberto o futuro do jogador, que joga no Shakhtar Donetsk.

Dentinho durante jogo entre Shakhtar Donetsk e Real Madrid, pela Champions Getty Images

“Pode ser que o Dentinho volte ao Brasil em algum momento. O contrato dele com o Shakhtar acaba em novembro, então pode ser. O Dentinho já está há um bom tempo fora do pais. Tem uma ligação muito forte com o Corinthians, mas ainda não estamos negociando com clubes do Brasil. Vamos aguardar o momento certo”, finalizou.