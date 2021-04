Empresário expõe conversas no Inter e Grossi indica Cartagena a Ramírez: “Sim, estão negociando”; Nacional conduz tratativas

Os bastidores do mercado da bola estão agitados em meio ao início de temporada do futebol brasileiro. Em Porto Alegre, a direção do Internacional está de olho nas dívidas, mas não deixou de qualificar o grupo com o chileno Carlos Palacios.









Além de eventuais chegadas, Ramírez também será o responsável pela liberação dos atletas que não fazem parte dos planos da diretoria. Rodrigo Lindoso, por exemplo, entrou na mira do Vasco e ainda não definiu o seu futuro no Beira-Rio. O espanhol já deixou bem claro que gostaria de contratar um novo volante. A direção, aliás, já definiu seu novo alvo.

O jornalista Jorge Nicola, informou, na noite desta segunda-feira (19) que o Colorado está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista Santiago Cartagena, do Nacional, do Uruguai.

Grossi teria participado da indicação do jogador, assim como fez com o atacante Cuesta. O meia seria testado inicialmente na equipe sub-20, mas poderia subir para treinar entre os profissionais há qualquer momento. A reportagem da Revista Colorada entrou em contato com Germán Dominguez, empresário do atleta, que confirmou a negociação.

“Sim, estão negociando. Esta semana teremos mais informações”.