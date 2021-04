Empresário expõe saída de atacante no Bahia e Pássaro é ágil em acerto com o Vasco; desejo existe desde a Copa do Brasil

O mercado da bola continua a todo vapor e os clubes ainda desejam fazer contratações visando essa temporada atual. Diante disso, o Vasco viu o Bahia desistir de uma negociação após exigências feitas pelo empresário e pode trazer mais um atacante ao seu plantel.









Conforme informações do GloboEsporte.com, o representante de Daniel Cruz, Marcelo Pacheco, criticou a postura do clube nordestino nas tratativas e se mostrou surpreso com a notícia da desistência, além de deixar claro que ainda aguardava uma resposta da contraproposta feita.

“Houve um novo contato através do Júnior Chávare e devido a pessoa relação com ele, sinalizei que estávamos abertos a construir uma solução para permanência de Daniel. De boa fé fui até Salvador, conversamos pessoalmente. Acertamos as bases pra três anos de contrato. Porém, as projeções de ajuste com o desempenho do atleta na equipe principal proposta pelo clube ficaram limitadas a R$ 25 mil. Não é prudente ter um atleta promissor e que, em atingindo a titularidade fique com seus recebimentos limitados a R$ 25 mil”, afirmou, completando sobre a desistência do Bahia.

Daniel Cruz deixa o Bahia e deve acertar com o Vasco – Foto: Jhony Pinho/AGIF.



“Fizemos uma contra proposta e, até o momento, não houve retorno. Através de sua pessoa, acabo de ser informado que o clube desistiu. Pois bem, que aceitem negociar com o Santos a transferência do atleta porque até agora se recusaram”, salientou o empresário.

Ao ser questionado sobre o assunto, o clube baiano afirmou que tratará do assunto na justiça. Ainda em meados de fevereiro, o Vasco, que venceu o Bahia na Copa do Brasil, demonstrou interesse em contratar o atacante. No entanto, as conversas com o Tricolor voltaram a acontecer e o acordo se mostra próximo.