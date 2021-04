Empresário fica incomodado e negocia com Braz saída de ‘pupilo’ de Jorge Jesus do Flamengo

A diretoria do Flamengo sempre foi rígida quando o assunto é compromisso com o clube. Desde os tempos de Jorge Jesus, uma linha dura foi criada e assim permanece até hoje. Até por isso, o grupo flamenguista é muito elogiado pelos dirigentes internamente. São todos muito profissionais, do medalhão mais experiente aos mais jovens.









O primeiro caso de indisciplina veio acontecer agora: Léo Pereira faltou ao treino da última quinta-feira (29) e avisou ao departamento médico que estava se ‘sentindo mal’. Os cartolas rubro-negros ficaram ainda mais irritados após fotos e vídeos do defensor em uma noitada vazarem na web. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, já entrou em cena.

Dificilmente o defensor irá emplacar no Flamengo e sua saída ganha ainda mais força. Os empresários do atleta foram autorizados a buscar propostas no mercado e o Mengão pretende facilitar um acordo. Uma punição também deve acontecer e essa possibilidade está sendo analisada pelo setor jurídico do clube. Os representantes também estão incomodados com a falta de oportunidade do jogador no time principal do Fla.

Léo Pereira, além do baixo rendimento em campo, dá mau exemplo fora dele. A diretoria não pode agir na emoção. O jogador foi caro e ainda tem certa moral no mercado brasileiro. Se a ideia for negociar, pode ser um moeda interessante para uma troca por algum atleta que pode ajudar — Victor Gammaro (@vgammaross)

April 30, 2021





Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 e foi um pedido de Jorge Jesus. Após grande temporada no Athletico-PR, ele chegou com ‘pompa’ de jogador ideal para substituir Pablo Marí. No entanto, pouco rendeu e é o último da fila para ganhar uma chance com Rogério Ceni.

Nos treinamentos, o atleta também demonstra uma passividade com o momento atual e faz Ceni buscar outras opções. Assim, o jogador contratado por mais de R$ 30 milhões, está com os dias contatos no Mais Querido do Brasil.