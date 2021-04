Empresário sai do lugar comum e expõe chance futuro de Francisco Ortega, lateral cogitado no Inter

A torcida do Internacional ficou muito animada nessa sexta-feira (16) com a movimentação que o atacante Taison fez, confirmando a volta ao Beira-Rio e será o grande reforço do Colorado nessa temporada. Após muitas especulações durante várias temporadas, o atleta finalmente vestirá novamente a camisa do clube gaúcho.









Os dirigentes ainda estão analisando o mercado em busca de mais reforços e mais jogadores pontuais podem aparecer. O Saci quer entregar um grupo mais qualificado nas mãos do técnico Ramírez. Nomes estão sendo analisados internamente, mas a direção não pretende revelar quais são para não criar nenhum tipo de concorrência.

Quem não deve jogar no Colorado em 2021 é o argentino Francisco Ortega, do Vélez. O jovem de 22 anos é uma das recentes revelações do futebol local e se destaca na lateral-esquerda. Ele tem também pode jogar de meia esquerda e essa versatilidade chama atenção dos interessados.

O empresário da promessa, Uriél Perez, disse à Revista Colorada que não tem nada com o Internacional nesse momento: “Por momento não existe nada”. Assim, a tendência é que o garoto permaneça na equipe argentina. O contrato do jogador com o Vélez vai até junho de 2021 e a última renovação aconteceu em 2018.

Ramírez participa diretamente do planejamento e já fez alguns pedidos. Por outro lado, o comandante sabe que o Saci não tem muito orçamento para realizar grandes investimentos e não irá exigir nenhuma contratação de peso.