Empresário tenta tirar medalhão do Bayern e Florentino Pérez já se movimenta nos bastidores

O Real Madrid não fez um grande jogo contra o jogo contra o Chelsea, principalmente no primeiro tempo, quando os londrinos foram tiveram as melhores chances. Na segunda etapa, Zidane não conseguiu mudar o panorama da partida e o primeiro confronto terminou empatado por 1 a 1. Assim, os merengues precisam buscar o resultado na Inglaterra.









São dois tropeços seguidos nos dois últimos jogos que podem custar caro para os merengues na sequência da temporada. O time briga em duas frentes: Campeonato Espanhol e Champions League. O treinador francês sabe que se o clube passar uma temporada sem grandes títulos, a pressão pode chegar muito forte no Santiago Bernabéu.

Enquanto isso, Florentino Pérez segue de olho no mercado e um velho conhecido do presidente pode está de saída do Bayern de Munique. De acordo com informações da “Sky Sports”, o empresário do craque Lewandowski conversa com clubes europeus que têm interesse na sua contratação. Vale lembrar que o craque tem vínculo até junho de 2023.

Há pelo menos um ano e pouco, o medalhão esteve por diversas vezes na mira do Madrid, que gostaria de ter um astro desse porte. O Bayern sempre dificultou o negócio e, assim, Florentino foi atrás de Hazard, do Chelsea. No entanto, o belga não conseguiu render tudo que era imaginado, principalmente pelo que ele fez com a camisa do Chelsea.

O mandatário do Real entende que é preciso buscar pelo menos um reforço de peso. Sendo assim, a tendência é que Lewandowski volte a ser cogitado no clube espanhol nas próximas semanas.