Empresário vai à FIFA e cobra dívida do Internacional após tê-la renegociado

Nesta sexta-feira (9), o empresário Jorge Machado protocolou uma ação na FIFA em que cobra dívidas do Internacional em comissões e negociações feitas pelo clube nos últimos anos. Segundo o portal UOL, as partes acertaram uma renegociação e, em ambas as cobranças, o Colorado estava inadimplente.









Somando juros e correção monetária, o valor que o Inter tem a pagar a Machado é de R$ 5 milhões. O empresário ainda relata que 18 parcelas do pagamento estão atrasadas. Segundo ele, um dos motivos da ida à FIFA foi a maneira com a qual o Internacional está lidando com a inadimplência.

Em entrevista ao UOL, Machado explicou a situação: “Fiz dois acordos e o clube não cumpriu”. Ele ainda fala que ações contra clubes não costumam ser de seu feitio: “Nunca processei nenhum time, em momento algum, e tenho histórico de negócios com o Inter. Mas tentei, tentei, e não houve acordo. Fiz (protocolo na FIFA) pela falta de respeito”.

Em suas redes sociais, o empresário criticou Geovane Zanardo, atual CEO do clube, pela forma como a história foi conduzida: “São anos de parceria onde sempre respeitei inúmeros jogadores que sempre honraram a camisa desse clube. Essa parceria nesse momento através do atual CEO do clube foi desprezada, o que me deixa muito triste”.

Vice de futebol do Inter, Patrício Hermann falou sobre o assunto, em entrevista à Rádio Grenal: “São problemas antigos, quitações de negócios antigos, mas a gente espera regularizar essa situação. O que me surpreende é que este empresário esteve aqui no Beira-Rio há poucos dias, e não falou nada sobre ir à FIFA”.