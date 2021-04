Empresário vê chance remota de Willian ser contratado pelo Fluminense

O Fluminense tem tentado um atacante para reforçar o elenco para a temporada. Recentemente, os tricolores procuraram Matheus Babi, mas desistiu do negócio.

Com isso, o foco da diretoria voltou a ser Willian, do Palmeiras. O Flu vem tentando um acordo com os paulistas desde o início da temporada.

O empresário de Willian, Eduardo Uram, afirmou que a chance é remota da saída do jogador. No entanto, ainda existe a possibilidade de um acerto.

“O Palmeiras tem duas finais essa semana. A concentração do Palmeiras é nessas duas possibilidades de título. Passado isso, o clube vai fazer um planejamento mais profundo na temporada e aí, as chances podem crescer ou não. Neste momento, há uma chance remota de ele ir para o Fluminense”, disse ao portal Netflu.

O Tricolor das Laranjeiras quer resolver logo a contratação de um atacante. O objetivo é ter o elenco fechado para a disputa da fase de grupos da Libertadores.