Empresas abrem vagas para área de tecnologia; confira

Se você está a procura de emprego no setor de tecnologia, este post é para você. Separamos uma lista de empresas que estão em busca de profissionais para vagas para desenvolvedor Java, engenheiro de software iOS, engenheiro de software API, estágio, trainee, entre outros. Confira as oportunidades:

Banco PAN

O Banco PAN está com 200 vagas abertas, sendo que 121 são para a área de tecnologia. Candidatos de todas as regiões do Brasil podem participar e pessoas com deficiência poderão participar do programa de diversidade da empresa. Os salários variam entre R$ 2.437 a R$ 18 mil nos cargos júnior a gerente e os benefícios incluem assistência médica, odontológica, vale-refeição, alimentação, auxílio-creche e Gympass. Para se candidatar, acesse o site.

Stark Bank

A Stark Bank, agência de câmbio em São Paulo, está em busca de candidatos para preencher vagas nas áreas de tecnologia, marketing, negócios e finanças. Entre as oportunidades estão as vagas de engenheiro de software iOS e API. Para se candidatar, basta entrar no site da empresa.

Lwart Soluções Ambientais

Também tem vaga para os estudantes. A Lwart Soluções Ambientais, empresa de reciclagem, abriu o seu programa de trainee e estágio. Para participar, os estudantes devem ter previsão para finalizar o ensino superior entre julho e dezembro de 2023. Entre os cursos solicitados estão tecnologia e sistema da informação, jornalismo, publicidade, engenharias, design, química e relações públicas. As vagas são destinadas para atuação em Lençóis Paulista (SP), Osasco (SP), Contagem (MG), Linhares (ES), Colombo (PR), Canoas (RS) e Cuiabá (MT). Confira todos os pré-requisitos aqui.

Youse

A empresa Youse está promovendo 15 vagas para profissionais do estado de São Paulo. As oportunidades incluem vagas para Analista De Qualidade (QA), Desenvolvedor (A) Mobile (iOS)/Flutter, Desenvolvedor Ruby On Rails, Devops, Estágio em TI e Engenheira de Dados. Os colaboradores recebem benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, plano odontológico, de saúde, PLR e seguro de vida. Veja os pré-requisitos no site da empresa.

Certus

A empresa de software Certus está com 40 vagas abertas para desenvolvedores. Os profissionais devem atuar do desenvolvimento de aplicações para concessão de crédito via antecipação de recebíveis. Confira todas as vagas da empresa no site.