Empresas capixabas com vagas para emprego e estágio

Neste artigo mostraremos algumas oportunidades de vagas abertas para emprego e estágio no Espírito Santo.

Com a pandemia do novo Coronavírus o índice de desemprego no estado aumentou consideravelmente e em todo o país.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua) o aumento foi para 13,9% do número de desempregados capixabas.

Muitas empresas demitiram muito, interromperam contratos de Adolescentes Aprendizes, estágios e programas, na tentativa de sobreviverem financeiramente à pandemia e às medidas restritivas.

No entanto, apesar de todos os obstáculos enfrentados desde o início da pandemia no Brasil, o mercado ainda é otimista em relação ao ano de 2021.

A oferta de vagas abertas no estado do Espírito Santo está bastante elevada em todas as áreas. Mas algumas estão mais aquecidas.

Confira agora agora as 3 áreas com mais oportunidades no Espírito Santo

Muita gente acha que somente a área da saúde está contratando neste período tão crítico da economia no país.

Neste artigo vou te mostrar que existem sim muitas vagas na área da saúde, mas outras áreas também estão necessitando de profissionais capacitados.

Então vamos lá:

Área da Saúde

Os empregados na área da saúde podem exigir capacitação e cursos específicos, mas também existem vagas que atendem ao setor administrativo e operacional com menos requisitos técnicos.



Para você que é estudante e busca um estágio na área, as vagas ofertadas recentemente foram: atendimento ao cliente; atendimento ao cliente (recepção) e radiologia.

Para aqueles que já concluíram os estudos e buscam um emprego, os hospitais Rio Doce (Linhares) e Meridional (Vitória), abriram candidatura para o cargo de Enfermeiro recentemente.

Além disso, as áreas administrativas e operacionais também ofertam vagas: Gestor Administrativo (Vitória); Atendente, Recepcionista e Copeira (Vitória).

Área de Logística

Com as medidas de restrição para contenção da propagação do novo Coronavírus, muitas lojas adotaram o sistema de vendas pela internet e tiveram que investir em sua rede de logística, aquecendo o mercado.



As vagas abertas passam por estágio, pela área operacional e também por vagas mais especializadas.

Confira:

Marketing e Vendas

As vendas pela internet aumentaram muito e, para muitas empresas, se tornou a única forma de realizar vendas.



Como nem todas as empresas tinham seu setor de Marketing e Vendas estruturados, o mercado está ofertando muitas vagas:

Todas estas vagas e muitas outras em distintas áreas estão sendo ofertadas diariamente, por isso é necessário ter um objetivo e definir uma estratégia para alcançá-lo.

Caso contrário você pode ficar perdido em meio a um mar de oportunidades.

Para te ajudar na elaboração desta estratégia, separamos algumas dicas que irão te colocar um passo à frente na busca por emprego ou estágio.

5 dicas para montar uma estratégia eficaz para garantir sua vaga

Já mostramos em nosso site algumas dicas eficazes para você conseguir sua vaga de emprego, como por exemplo, como construir um currículo que contrata, mesmo que ele seja seu primeiro emprego.

Porém, aqui traremos novamente algumas dicas valiosas:

Tenha um objetivo definido

Não saia atirando para todos os lados. Para que você tenha um perfil profissional completo, defina a área em que deseja atuar e o cargo, e estude para chegar a este objetivo.

Converse com pessoas do ramo e descubra o que é preciso saber e fazer para alcançar sua meta.

Desenvolva seu networking

O networking é um termo em inglês que está ligado a conhecer pessoas e estruturar uma rede de contatos profissionais.

Você pode desenvolver seu networking na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, em visitas técnicas e em todo lugar.

Pessoas bem relacionadas ficam sabendo antes das vagas e podem ser indicadas para as mesmas, facilitando a contratação.

Use mas não abuse das redes sociais

Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras redes sociais são utilizadas para expressar na internet a opinião sobre algum assunto.

Porém, tome cuidado para não entrar em discussões acirradas sobre temas polêmicos, religião, política, etc.

Use as redes para mostrar seus conhecimentos, ampliar seu networking e aprender mais.

Fique ligado nos sites de busca de emprego e estágio

Existem vários sites de busca de vagas de emprego ou estágio, faça seu cadastro e se antecipe!

Acesse todos os dias e olhe as vagas ofertadas!

Elabore um currículo que contrata

Antes de elaborar seu currículo pesquise as normas para que ele seja claro e objetivo.

Escreva suas habilidades e dados em, no máximo, duas folhas.

Para cada cargo que se candidatar, verifique se há necessidade de colocar todas as suas experiências, às vezes vale a pena enxugar.

Gostou das dicas?

Busque sempre novos conhecimentos e não desista!

Seja paciente!