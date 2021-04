Empréstimo ao Catar está próximo do fim e Dudu expõe retorno ao Palmeiras: “Não posso esconder a minha vontade”

Resta claro que muitos torcedores do Palmeiras sentem saudade do ídolo Dudu, que foi emprestado ao Al Duhail, do Catar, mas ainda é jogador do clube paulista. Essa situação, que gerou uma certa expectativa, deve ser resolvida em breve.









Isso ocorre pois o empréstimo do atleta expira no meio do ano, ou seja, tendo chances de retornar ao Allianz Parque. Porém, a permanência fora do Brasil é dada como certa, rendendo ao Verdão mais seis milhões de euros, além dos sete milhões de euros já pagos pelos cataris na primeira transferência.

“Não posso esconder a minha vontade de continuar aqui. Se o clube me comprar, eu vou, automaticamente, ficar mais dois anos. Eu quero ficar aqui, ter esse tempo meu aqui no Catar”, afirmou o atacante ao Esporte Espetacular, deiando claro que mantém contato frequente com os ex-colegas, funcionários do clube e com o presidente Maurício Galiotte.

Atacante sempre foi idolatrado pelos torcedores – Foto: Fabio Menotti/Flickr Oficial do Palmeiras/Divulgação.



“Ele (Galiotte) sempre me pergunta se eu estou bem, se estão me tratando bem aqui, se meus filhos estão precisando de alguma coisa aí (em São Paulo). Meus filhos moram em frente ao CT e fazem escolinha de futebol no Palmeiras. Então ele sempre me liga, me pergunta se está tudo bem”, ressaltou Dudum que confirma um retorno ao Alviverde.

“Todo mundo sabe o respeito, carinho e amor que eu tenho pelo Palmeiras. Não tenho dúvidas de que, se eu ficar os três anos aqui, quando eu voltar para o Brasil, o primeiro clube que eu vou pensar é o Palmeiras“, finalizou o eterno camisa 7, conforme publicou o GloboEsporte.com.