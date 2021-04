Empréstimo de Alan Empereur inclui obrigação de compra por porcentagem de partidas disputadas no Palmeiras

A permanência de Alan Empereur, zagueiro que está emprestado ao Palmeiras até junho deste ano, ainda é incerta. Com exclusividade, a reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso aos detalhes do contrato firmado pelo zagueiro em novembro do ano passado.

Conforme previsto no vínculo, caso o atleta dispute 60% das partidas até final do período de empréstimo, o Verdão será obrigado a efetuar a contratação do atleta em definitivo.

Em números gerais, Empereur defendeu o Palmeiras em 19 oportunidades. Desde que o defensor foi anunciado, o Alviverde entrou em campo 38 vezes e, portanto, Alan está com um índice de frequência de 50%.

Em contato com a cúpula do Palmeiras, a Gazeta Esportiva soube que o zagueiro é bem avaliado internamente. Empereur foi exigido em momentos decisivos – semifinal da Libertadores da América e decisão da Copa do Brasil – e correspondeu à altura das expectativas não apenas da comissão técnica, como também da diretoria. Inclusive, mesmo que o jogador não atinja a meta, a tendência é que a compra seja efetuada.

Há pouco menos de um mês, o site italiano Tutto Mercato noticiou que o Real Betis estava interessado no atleta de 27 anos, principalmente pelo fato dele ser canhoto e também ter passaporte comunitário europeu. No Campeonato Espanhol, são permitidos até três jogadores sem o passaporte da União Europeia.

Por conta da indefinição do retorno do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá mais tempo para focar na preparação para a Recopa e a Supercopa do Brasil. Depois de enfrentar o Defensa y Justicia no dia 7 de abril, em Buenos Aires, o Verdão recebe a equipe argentina na semana seguinte, em Brasília. Também no Mané Garrincha, os comandados de Abel Ferreira encaram o Flamengo.