Empréstimo Para Pessoas Físicas – Veja as Modalidades

Tipos de empréstimo para pessoa física

Sabemos que não é o ideal, mas um empréstimo bancário pode ser necessário em muitas situações. Por isso, é importante conhecer as opções que o mercado oferece hoje para as pessoas físicas.

Cheque especial

O cheque especial detém uma das maiores taxas de juros do país, cerca de 279,70% ano ano, segundo informações da Anefac. No entanto, é uma opção facilitada, já que os bancos, geralmente, disponibilizam esse cheque especial quando a conta do cliente fica negativada. Assim sendo, é importante controlar a conta corrente e a solicitação automática para que não entre em dívida com o banco sem perceber.

Cartão de crédito

Um crédito emprestado ao consumidor para ser utilizado como quiser, a princípio, o cartão de crédito é uma opção interessante, porém, é um tipo de gasto que deve ser controlado.

As taxas de juros dessa modalidade também não são muito convidativas, já que gira em torno de 277,26% ao ano. Inclusive, as dívidas dentro dessa modalidade é um dos principais motivos que levam as pessoas a procurar por empréstimos.

Empréstimo pessoal

As taxas de juros de empréstimo pessoal variam bastante de acordo com a instituição financeira. Os bancos cobram em média 4% ao mês, já as financeiras cobram em média 7% ao mês. Geralmente, essa opção de crédito é direcionada a correntistas e fica vinculada ao histórico do cliente com o banco, já que a instituição libera determinado valor de acordo com a sua renda.

Sendo assim, essa é uma modalidade recomendada em situações onde possa haver uma troca de dívidas, pois os juros do empréstimo pessoal são menores do que os juros do cartão de crédito, por exemplo.

Empréstimo com garantia

Essa é uma modalidade muito atrativa para o cliente, pois possui uma taxa de juros menor que as opções anteriores. Geralmente, é indicada por especialistas para financiamentos de bens. Porém, exige um bom planejamento, já que o contratante vincula um bem para poder garantir o pagamento.

Por isso, é muito importante analisar antes de vincular uma casa ou um carro. No entanto, pode ser bastante vantajosa para uma pessoa planejada, uma vez que o empréstimo com garantia, em média, chega a ter uma taxa de juros abaixo de 2% ao mês.

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é acessível para pessoas que possuem alguma maneira específica de garantir sua renda. Pois, o empréstimo consignado é direcionado a aposentados pelo INSS, pensionistas, funcionários públicos, assalariados, de acordo com algum tipo de vinculação que a empresa possa fazer com a instituição bancária.

É uma opção viável, porém, é necessário analisar. Uma vez que não é uma garantia de taxas menores, embora o pagamento esteja garantido para a instituição.

É importante realizar uma projeção financeira pessoal antes de recorrer a essas possibilidades. Porém, dentro de um planejamento financeiro, obter um crédito pode ser um ponto de partida para um controle pessoal ou para amparar uma emergência.