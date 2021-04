Empréstimos no Athletico vêm à tona com Léo Gomes e Anderson em rivais da Série A

Visando a disputa da Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e a Série A em 2021, o Athletico está ativo no mercado. Após conseguir a liberação na Fifa para voltar a contratar, o clube anunciou o lateral-direito Marcinho e o atacante Matheus Babi, esse último a contratação mais cara da história do CAP, que pagará, ao todo, R$ 12 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Babi, dessa forma, supera Abner Felipe e Felipe Aguilar, que vinham até então como os maiores investimentos nos 97 anos do clube. Oficialmente o Athletico não terminou seu ciclo de contratações e tem interesse em Ademir, atacante do América-MG, e Fernandinho, que tem contrato expirando no Manchester City em junho.

Na contramão, a direção do CAP também trabalha para emprestar jogadores que, a princípio, não interessam o português António Oliveira. Casos do goleiro Anderson e do volante Léo Gomes, que estão próximos de serem anunciados por equipes da Série A.

Léo Gomes só fez 10 jogos com a camisa do Athletico e será emprestado à Chape (Foto: João Vitor Rezende Borba/AGIF)



No caso de Léo Gomes, o colega Eduardo Florão informa que o meio-campista de 23 anos está com passagem marcada e desembarca em Chapecó nesta quarta-feira (14) para defender a Chapecoense até o final de 2021. Léo vinha sem empolgar no América-MG de Lisca, onde foi utilizado em apenas cinco partidas. Em busca de sequência na temporada, o volante pediu a rescisão e aceitou o convite de defender o time catarinense.

Em 2020, Léo chegou a disputar oito partidas pelo Athletico e mais duas pelo Brasileirão, mas sem empolgar a direção no CT do Caju. A intenção do CAP é dar rodagem ao meio-campista, visando até uma futura venda. Quem também deve ser emprestado é o goleiro Anderson. De acordo com os colegas do “Bastidores do Sport”, o clube pernambucano manifestou interesse no arqueiro de 23 anos, destaque pelo rival Náutico na última temporada.

Anderson foi um dos destaques da permanência do Náutico na Série B em 2020 (Foto: Rebeca Reis/AGIF)



Anderson tem contrato até dezembro de 2022 no CT do Caju, mas está longe do topo da escala no clube. Santos é titular absoluto com Jandrei (que tem empréstimo junto ao Genoa-ITA até junho) e o jovem Bento como concorrentes. O Náutico queria uma extensão do empréstimo, mas o Athletico não se convenceu para liberá-lo novamente ao Timbu.

Vale lembrar que o Sport está em busca de um goleiro mais confiável para o Brasileirão. Luan Polli vem sendo bastante criticado e o clube já tentou Tadeu, do Goiás, e Danilo Fernandes, do Internacional.