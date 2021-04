Enderson Moreira comemora estreia de Benevenuto no Fortaleza: “Demonstrou o que a gente espera”; treinador ainda quer um atacante

Com gol do atacante Osvaldo, o Fortaleza bateu o Confiança por 1 a 0 no último final de semana e avançou para a próxima fase da Copa do Nordeste. O torneio regional está servindo como laboratório para o técnico Enderson Moreira, já que o Tricolor do Pici passou por uma grande reformulação em seu elenco. Na última partida, quem esteve em campo foi o zagueiro Marcelo Benevenuto.









O defensor, que chegou recentemente ao Fortaleza, fez sua estreia e já ganhando elogios do técnico Enderson Moreira, que avaliou como muito positiva a atuação do profissional recém-chegado. “Todos os jogadores passam por uma conversa com o presidente, com a direção de futebol e a gente define os nomes. Claro que há uma aprovação minha e é um jogador que demonstrou tudo aquilo que a gente espera, de boa qualidade, velocidade, ótimo jogo aéreo e tenho certeza que vai nos ajudar muito na temporada”, apontou.

Para fechar o elenco, o Fortaleza ainda quer mais um camisa 9. Recentemente, o Leão ficou perto de Abel Hernández, mas o uruguaio acabou acertando com o Fluminense na noite da última segunda-feira (12). Embora a diretoria esteja no mercado, Enderson acredita que pode se virar com os atacantes que tem à disposição, pelo menos por enquanto.

Enderson Moreira elogiou a estreia de Marcelo Benevenuto pelo Fortaleza. Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza



“A gente conversa muito sobre oportunidades de mercado, é muito difícil a gente ter esse atleta à disposição e temos atletas que podem fazer bem a função. Contra o Confiança, o Coutinho acabou sendo sacrificado depois da expulsão, mas acho que temos boas perspectivas, boas possibilidades, talvez não tendo um atacante mais de ofício, de área, mas outro com outras características”, afirmou o treinador, que já está de olho na partida contra o CSA, que acontecerá nesse final de semana, na Arena Castelão.