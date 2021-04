Enderson rebate críticas sobre rodízio no elenco Tricolor: “não tenho medo de fazer o que deve ser feito”; treinador exalta opções na equipe

No último sábado (10), o Tricolor do Pici fechou a fase classificatória da Copa do Nordeste com vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, em Aracaju. A Jangada Atômica agora tem pela frente o CSA, pelas quartas de final da competição. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira comentou sobre os próximos passos da equipe na Lampions, bem como, também analisou a atuação da equipe.









Neste princípio de temporada, ficou claro que o Fortaleza encontra problemas na linha ofensiva. Falta um centroavante no Laion. O treinador tem consciência da procura que a direção faz para suprir o setor, mas pondera: “A gente conversa muito sobre oportunidade de mercado. É muito difícil da gente ter esse atleta à disposição. A gente tem atletas que podem fazer bem a função. Hoje o Coutinho acabou sendo sacrificado depois da expulsão. Mas eu acho que a gente tem boas perspectivas, tem boas possibilidades”.

Para Enderson, a vitória diante do Confiança, foi algo construído pelo em conjunto: “Eu não trabalho com destaque individual, eu trabalho com o grupo. Acho que o time, de uma forma geral, teve um comportamento muito bom. No primeiro tempo a gente criou muitas situações, poderíamos ter saído na frente não só com 1 a 0, mas com um placar até mais elástico, em função das boas oportunidades que a gente criou. Então eu sempre procuro enaltecer o grupo acima de tudo”, valorizou.

Sobre Benevenuto, que estreou na linha defensiva da equipe, o técnico enalteceu o desempenho do zagueiro: “Todos os jogadores passam por uma conversa com o presidente, com a direção de futebol e a gente define os nomes. É claro que é uma aprovação minha. Um jogador que demonstrou hoje (ontem) tudo aquilo que a gente espera. Jogador de boa qualidade, de muita velocidade, ótimo no jogo aéreo. Tenho certeza que vai nos ajudar muito na temporada”, declarou.

Enderson sabe das dificuldades que encontrará no confronto com o CSA: “A gente pegou um adversário extremamente difícil, é importante falar isso para todo mundo. É um jogo muito complicado. A equipe do CSA é muito bem montada, com muito argumento, bons jogadores. Então vai ser uma decisão de bom futebol, de duas equipes que gostam de jogar, bem organizadas. A gente espera que possa ser mais competente e conquistar essa classificação”.

Durante a entrevista foi abordado o fato do Fortaleza não ter repetido uma escalação nas equipes que iniciam a partida. Para o técnico, isso foi uma ‘estratégia’ usada, visando o decorrer da longa temporada:

“Quem critica isso talvez não tenha tanto conhecimento da parte física. Não sei se temos, no futebol brasileiro agora, alguma equipe que emendou um ano no outro, que não tenha rodado os seus atletas. Então assim, a gente tem um percentual de lesões muito pequeno porque tivemos que usar o elenco de uma maneira maior que o normal. Se a gente não fizesse isso, corríamos o risco de termos hoje quatro, cinco ou seis jogadores lesionados. Eu não tenho medo de fazer aquilo que deve ser feito”.

O treinador está satisfeito com a diversidade que encontra no elenco: “Eu estou aqui hoje com várias opções. Nosso grupo é muito homogêneo, isso é importante falar para o torcedor. Diferente de outros momentos, nós temos várias possibilidades. A cada jogo que passa nós temos ganho mais atletas, de boa qualidade, de bom nível. Até para convocar atleta hoje não está fácil. Nós vamos sempre deixar atleta muito qualificados de fora de convocação”.