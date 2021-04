Endividado? Serasa quita dívidas com parcelas de R$9,90 por mês

Atenção, brasileiros. A Serasa lançou mais uma grande e ótima oportunidade para quitação de dívidas neste ano de 2021. A novidade chega em boa hora, uma vez que o número de inadimplentes aumentou em mais de um milhão de pessoas de fevereiro para março deste ano, atingindo 57,4% da população adulta.

Para que você tenha ideia do crescimento, de 61,56 milhões de inadimplentes o número de pessoas nesta condição saltou para 62,56 milhões.

Pensando nisso, a oportunidade de quitar as dívidas pela Serasa pode vir em boa hora, já que as parcelas autorizadas estão a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 e R$ 29,90.

Ao todo mais 70 empresas de diversos segmentos, como, por exemplo, bancos, operadoras telefônicas e lojas de departamento, estão envolvidas nesta parceria. Confira aqui a lista completa de empresas que é possível negociar.

Os descontos oferecidos pela Serasa chegam até 90%, com condições exclusivas de negociação e parcelamento.

Os estados com maior número de endividados são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. A média do valor da dívida nestes estados alcançou R$ 3.903,73.

Como negociar a dívida pela Serasa?

Atualmente a Serasa oferece quatro opções de atendimento online. Confira abaixo:

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575-2096

Ligação gratuita 0800 591 1222

Também é possível comparecer presencialmente em uma das unidades dos Correios, porém a Serasa indica que as pessoas priorizem os meios digitais, principalmente por conta da pandemia da Covid-19.

O horário de funcionamento e atendimento das agências do Correios podem ser conferidas no site oficial da empresa pública.

Importante seguir as orientações do Ministério da Saúde caso escolha comparecer presencialmente para a negociação, entre elas o uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.

Outro ponto é sempre andar com um álcool em gel na bolsa, para higienizar as mãos e objetos pessoais, além de evitar o contato da mão com a boca, olhos e nariz.

Veja passo a passo para negociação de dívidas: