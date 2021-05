Enfim, FPF define horário do Majestoso deste domingo na Neo Química Arena

Na noite desta sexta-feira, menos de 48 horas antes do Majestoso, a Federação Paulista de Futebol finalmente definiu o horário de Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena, neste domingo, pelo Paulistão-2021. A bola vai rolar às 22h15 após o poder público não permitir a realização da partida às 16h.

Durante a semana, a FPF já havia divulgado todos os horários dos jogos deste final de semana e da próxima semana, exceto pelo clássico entre Timão e Tricolor, já que havia uma indecisão em relação à possibilidade de transmissão na TV aberta, o que exigiria que o duelo acontecesse na parte da tarde.

O problema é que o protocolo definido para a volta do Paulistão nas últimas semanas somente permite a realização das partidas após 20h, para evitar a aglomeração dos torcedores em meio à pandemia de coronavírus. Sendo assim, a mudança de horário e a consequente quebra de protocolo foram vetadas e o jogo ficou para as 22h15 e a transmissão será pelo Premiere.

Até o início da noite desta sexta-feira, nem Corinthians, nem São Paulo sabiam o horário em que entrariam em campo no domingo. Tanto é que o Timão deixou pendente a divulgação do horário em que o elenco treinará neste sábado. Com a definição do Majestoso, o grupo trabalha na parte da tarde.

Ambos os times já conquistaram a classificação de forma antecipada para as quartas de final do Paulistão. O objetivo agora é fazer a melhor campanha possível para ter vantagem de definir os confrontos em casa durante toda a fase de mata-mata do estadual. Com compromissos por Libertadores e por Sul-Americana no meio da semana, as duas equipes devem ser alternativas.